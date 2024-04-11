Türkiye’nin şefkati mazlum coğrafyaları kuşattı

Yetim Vakfı, ramazan faaliyetleri kapsamında başta Türkiye ve Filistin olmak üzere 23 farklı ülkede toplamda 301 bin 933 kişiye ulaşarak destek oldu. Dünyanın dört bir yanında yetim ve öksüz çocuklara yardım elini uzatan Yetim Vakfı, "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla yola çıkarak bu yıl da savaş, yoksulluk ve doğal afet gibi insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda faaliyet gösterdi. Yardım çalışması kapsamında, Türkiye'yle birlikte Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Filistin, Hindistan, Irak, İran, Lübnan (Filistin Mülteci Kampları), Mali, Nepal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Togo, Tunus ve Yemen olmak üzere toplam 23 ülkeye ulaşıldı.Ramazanın bereketini çocuklarla birlikte paylaşan vakıf, hayırsever bağışçılar ile yetim çocuklar arasında bir iyilik köprüsü kurdu. Dağıtılan kumanyalardan toplamda 97 bin 845 kişi, çocuk paketlerinden ise 57 bin 360 kişi faydalandı.Ramazan boyunca 78 bin 678 kişinin faydalandığı iftar sofraları kurulurken 5 bin kişiye sahur paketi dağıtıldı. 1170 kişi ramazan karşılama paketinden faydalanırken, 18 bin 702 çocuk bayramlık hediyeleriyle 1521 çocuk da bayram harçlığı ile sevindi.Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazanda 965 bin 404 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında "Kalpten Kalbe Ramazan" sloganıyla çalışmalara devam edildi. Dernek, bu ayda 525 bin iftar ve sahurluk, içerisinde yağ, un, bakliyat, tuz, şeker gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu 43 bin gıda kolisi, 7 bin 300 çocuğa bayramlık, 45 bin Kur'an-ı Kerim, 8 milyon 482 bin 496 lira zekat ve 2 milyon 700 bin 46 lira fitre ile fidyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına uğrayan Gazze'ye yönelik AFAD koordinasyonundaki insani yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda, ramazanda 130 bin iftar, 8 bin 745 kumanya kolisi ve 800 bayramlık Gazze halkına dağıtıldı.Türkiye Diyanet Vakfınca, (TDV) ramazanda yurt içi ve yurt dışında toplam 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardımda bulunuldu. TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ramazan yardımlarında önceliklerinin deprem bölgesi ve Filistin olduğunu belirtti. Ramazan boyunca yurt içinde 1003 şube aracılığıyla 81 ilde, yurt dışında ise 76 ülke 368 bölgede 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardımda bulunduklarını aktaran Turan, başta Türkiye olmak üzere dünyanın neresinde mazlum, ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini vurguladı.