Yeni evimizin huzurunu yaşıyoruz

aziantep'in Islahiye ilçesinde deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi. Sıcak yuvalarına kavuşan Şehnaz Bağrıaçık (40) "Evimiz yıkılmadı ama ağır hasar aldı. Hep temiz ve beyaz bir mutfağım olsun isterdim. Şimdi bu evde var. Devlet bize sahip çıktı. Hiçbir eksiğimiz yoktu. Allah razı olsun. Kendimizi burada güvende hissediyoruz" diye konuştu.Tuncay Bağrıaçık ise (43) "TOKİ binaları depremde yıkılmadı. Güvenli olarak görülüyor. Biz de kendimizi güvende görüyoruz. En rahat ev kendimizi içinde güvende hissettiğimiz yerdir" dedi.