Bayram tatilininin 7 günlük bilançosu: 4 bin 370 trafik kazası sonucu 55 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinde 7 günün bilançosunu açıkladı. Buna göre; bayram tatilinin 7'nci gününde 664 trafik kazası meydana geldi. 349 bin 174 araç denetimi gerçekleştirilirken, 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen toplam 4 bin 370 trafik kazası sonucu 55 kişinin hayatını kaybederken 7 bin 331 kişi ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya, "Bakanlığımız tarafından yayımlanan 'Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge uyarınca bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici, tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Ankara ve İstanbul'a girişlerine izin verilmeyeceği duyurulmuştu. Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" açıklamasında bulundu.

Karayollarında trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" diyerek vatandaşları uyardı.