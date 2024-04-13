Belediyeyi tefeciye borçlandırdılar

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, belediyenin CHP'li Lütfü Savaş döneminden kalma 7 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğunu açıkladı. Hatay'da kapalı kapılar ardında yürütülen kirli siyasetlerin son bulduğunu belirten Başkan Öntürk, "15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Korkmayın artık bu aile şirketi devri sona erdi. Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz" dedi.Hatay Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Başkan Mehmet Öntürk'ün de katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Seçimlerin kazanılmasının ardından iki bayramı bir arada kutladıklarını ve Ramazan Bayramı'nı zaferle taçlandırdıklarına vurgu yapan Öntürk, bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak adına bayramlaşmaları geleneksel hale getireceklerini dile getirdi.SABAH'a konuşan Başkan Öntürk, "Hataylılara 10 yıldır hiçbir hizmet yapılmamış. Nereye elimizi atsak pislik içinde ve borç batağında. 15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Bunların hepsini belgeledik ve detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Belgeleri tek tek inceliyoruz. Artık bu aile şirketi devri sona erdi. Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz. Biz bunları vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Borcun arkasına sığınıp hizmet yapmayacağımız anlamına gelmesin. Biz işimizi yapacağız. Cumhurbaşkanımızın Hatay'a büyük destekleri var. Milletimize verdiğimiz sözlerin ve vaatlerin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Bir yıl içinde müthiş bir şehir kuracağız" diye konuştu.