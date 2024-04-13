KADEM’in Bayram Karavanı ile ağızlar tatlandı, yüzler güldü

Asrın felaketinin ardından yaraları sarma süreci devam ederken KADEM (Kadın ve Demokrasi Vakfı), deprem bölgesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bayramda deprem bölgesini unutmayan KADEM, hayata geçirdiği Bayram Karavanı etkinliği ile depremzedelerin bayram sevincine ortak oldu. Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremzedelere bayram boyunca çay, kahve ve çikolata ikram edildi. Kafeterya zinciri Çay Saati'nin de destek verdiği Bayram Karavanı yoğun ilgi gördü. Proje sayesinde çocuklar hediye ve ikramlarla eğlenceli vakit geçirirken, birbiriyle bayramlaşıp hasbihal eden büyükler ise çay, kahve ve çikolata eşliğinde dostluk ve dayanışmanın mutluluğunu yaşadı.