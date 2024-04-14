19 ilde “BOZDOĞAN-25”operasyonu! Operasyonlarında 49 terör şüphelisi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt'te "BOZDOĞAN-25"operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne üye olma, terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edilen 49 şüpheli yakalandı.

Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.