BAYKAR’a ‘jet yakıtı’ iftirasına tutuklama

BAYKAR'ın İsrail'e jet yakıtı sattığı iftirasında bulunan ve İBB'yle iltisaklı olduğu iddia edilen Evren Barış Yavuz tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavuz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Öte yandan Yavuz'un "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" şeklinde bir yazısı olduğu ortaya çıkmıştı. Yavuz, "Selçuk Bayraktar ve BAYKAR grubunun İsrail'e jet yakıtı sattığını" ileri sürmüş, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatmıştı.