Küresel barış için diplomasi atağı

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmaların ardından, küresel barış ve bölgesel istikrar için diplomasiye ağırlık verecek. Bu kapsamda 9 günlük bayram tatilinin hemen ardından, kabine toplantıları ve TBMM'de AK Parti Grup toplantılarından sonra 22 Nisan'da 12 yılın ardından ilk ziyaretini Irak'a gerçekleştirecek.Türkiye, 12 yılın ardından Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirmiş olacak. Bölgesel istikrar açısından büyük öneme sahip ziyaret kapsamında terörle mücadeleden kalkınma yolu projesine kadar bir dizi proje ve konular masada olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında 3 önemli konuğu da Ankara'da ağırlayacak. İlk konuk, 18 Nisan'da Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan olacak.Erdoğan'ın nisan ayındaki ikinci konuğu ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olacak. 24 Nisan'da Ankara'ya gelecek olan Steinmeier'in ziyaretiyle birlikte 10 yıl aradan sonra ilk kez Almanya'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşecek.Nisan ayında Türkiye'ye gelmesi beklenen üçüncü isim ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Putin'in ziyareti de dünya kamuoyu tarafından da merakla bekleniyor. Liderler görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ve Karadeniz tahıl girişimini de masaya yatıracak.Nisan ayının sonuna doğru Türkiye'de Mısır rüzgârı esecek. Normalleşme adımlarının hızlandığı Mısır ile yeni bir adım atılıyor. Liderler görüşme kapsamında Gazze başta olmak üzere küresel barış ve bölgesel istikrar ile ikili ilişkileri ele alacak.Yunanistan ile ilişkilerin normalleşmesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis, 14 Mayıs'ta Türkiye'ye iade-i ziyarette bulunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak 9-10 Mayıs tarihlerinde Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Resmi törenle karşılanacak, Biden ile baş başa görüşecek.Erdoğan, 12-13 Haziran tarihlerinde rotasını İspanya'ya çevirecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Washington'da, 12-14 Temmuz'da da G-20 Zirvesi için Brezilya'da olacak. Erdoğan, eylül ayının sonunda ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek.