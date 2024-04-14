PKK’nın sözde Paris sorumlusu yakalandı

Terör örgütü PKK/ KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" olan terörist Serhat G., Fransa'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.Terörist Serhat G.'ye Paris Ceza Mahkemesi'nce de "terörizmi finanse etmek" suçundan 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verildiği ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurma veya taşımasının yasaklandığı belirtildi. Bu kişinin 2014'te terör örgütünün kırsal alanına katıldığı saptandı.MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.