Selçuk Bayraktar’dan Şırnak’taki askeri birliklere ziyaret

Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli isimlerinden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şırnak'ta bulunan askeri birlikleri ziyaret etmek üzere Şırnak'a geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ile birlikte Şırnak'taki askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

Bayraktar ve beraberindekiler, ziyaretlerine Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı'nı ziyaret ederek başladılar. Burada incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Cudi Dağı'nda bulunan Şehit Jandarma Kd.Üçvş. Halit Özçelik modüler üs bölgesini ziyaret etti.

Şırnak'taki çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile bir araya gelen Bayraktar ve beraberindekiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi edindiler.

Teknoloji Destekli Mücadele ve Bayramlaşma

Ziyaretler hakkında sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, teknoloji destekli terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalara değindi. Bayraktar, Türk mühendisleri tarafından üretilmiş yüksek teknoloji ile donatılmış sınır içi ve sınır dışı üs bölgelerinin ziyaret edildiğini ve teknik istişarelerde bulunulduğunu ifade etti. Ayrıca, kahraman Mehmetçiklerle bayramlaşıldığını da vurguladı.