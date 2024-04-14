SON DAKİKA | MİT Başkanı Kalın, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberine göre; İran ile İsrail arasındaki gerilim, Şam hattından yapılan füze ve İHA saldırısı sonrası had safhaya ulaştı. Türkiye ise bölgede sükunetin sağlanması için diplomasi trafiğine hız verdi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, bayramda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı da masaya yatırıldı.

GAZZE KONUŞULDU

Kalın ayrıca CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde MİT Başkanı Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.