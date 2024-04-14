Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MİT Başkanı Kalın, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Giriş Tarihi: 14.4.2024 18:42 Son Güncelleme: 14.4.2024 18:56

SON DAKİKA | MİT Başkanı Kalın, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile görüşme gerçekleştirdi.

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA | MİT Başkanı Kalın, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberine göre; İran ile İsrail arasındaki gerilim, Şam hattından yapılan füze ve İHA saldırısı sonrası had safhaya ulaştı. Türkiye ise bölgede sükunetin sağlanması için diplomasi trafiğine hız verdi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, bayramda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı da masaya yatırıldı.

GAZZE KONUŞULDU
Kalın ayrıca CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde MİT Başkanı Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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SON DAKİKA | MİT Başkanı Kalın, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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