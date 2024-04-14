SON DAKİKA | Türkiye’den kritik rol! Tarafların mesajları Ankara üzerinden iletildi

İran'ın Suriye'deki konsolosluğuna İsrail'in 1 Nisan'da düzenlediği saldırıya misillemede bulunan İran, dün gece saatlerinde İsrail'e 300'den fazla İHA ve füze yolladı. Saldırı bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı alarma geçirdi.
BÖLGESEL SAVAŞ UYARISI
Dışişleri Bakanlığı'ndan da bölgedeki son duruma ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarıların uzun süredir tüm muhataplara hatırlatıldığı belirtelerek, "İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran'ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir." denildi.
"TARAFLARIN MESAJLARI TÜRKİYE ÜZERİNDEN İLETİLDİ"
Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çekilen açıklamada, "Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır. Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız" ifadelerine yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Türkiye'nin bölgedeki istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarını sürdüreceği vurgulanarak şunlar kaydedildi:
"Gelişmeler ilk dakikadan itibaren ilgili kurumlarımızla bilistişare, ülkemize yönelik güvenlik tehditleri bakımından da yakından takip edilmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir"
İRAN-İSRAİL GERİLİMİ
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.