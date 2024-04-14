SON DAKİKA | Türkiye’den kritik rol! Tarafların mesajları Ankara üzerinden iletildi

BÖLGESEL SAVAŞ UYARISI

Dışişleri Bakanlığı'ndan da bölgedeki son duruma ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarıların uzun süredir tüm muhataplara hatırlatıldığı belirtelerek, "İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran'ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir." denildi.