Türkiye geri dönüşümde tarih yazıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm çabaları meyvelerini veriyor. Türkiye, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atarak, bu alanda dikkat çekici ilerlemeler kaydetti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) yayınladığı son raporlara göre, ülke genelinde sıfır atık projelerine olan ilgi ve geri dönüşüm oranlarındaki artış, çevre bilincinin güçlenmesinin somut göstergeleri arasında yer aldı. Türkiye genelinde geri dönüşüme kazandırılan atık miktarında, yüzde 30'a varan bir artış gözlemlendi. Belediyeler tarafından yürütülen geri dönüşüm kampanyaları ve bilinçlendirme faaliyetleri, bu alandaki gelişmelerin temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Yine belediyelerin geri dönüşüm tesislerine gönderdiği atık miktarında yüzde 25'lik bir artış yaşandı ve geri dönüşüme kazandırılan atıkların yüzde 40'ı evsel atıklardan oluştu.Atık azaltma ve geri dönüşüm politikalarını benimseyen şirketler ise üretim süreçlerinde çevre dostu uygulamalara geçiş yaparak, hem çevre korumasına hem de maliyet tasarrufuna önemli ölçüde katkıda bulunuyorlar. İşletmelerin geri dönüşüme gönderdiği atık miktarında yüzde 35'lik bir artış kaydedildi.