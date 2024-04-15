Haberler Gündem Haberleri Şişli Belediyesi'nde bayram arifesinde 48 işçi işten çıkarıldı... İşten çıkarılan işçiler Belediye binası önünde protesto yaptı
Giriş Tarihi: 15.4.2024 15:02

Şişli Belediyesi'nde bayram arifesinde 48 işçi işten çıkarıldı... İşten çıkarılan işçiler Belediye binası önünde protesto yaptı

İstanbul Şişli’de Ramazan Bayramının arife gününde yeni seçilen Resul Emrah Şahan’ın göreve başlamasından sonra 48 işçi işten çıkarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şişli Belediyesi’nde bayram arifesinde 48 işçi işten çıkarıldı... İşten çıkarılan işçiler Belediye binası önünde protesto yaptı

Şişli Belediyesi önünde toplanan 48 işçi, Ramazan Bayramı arifesinde sebep gösterilmeden belediyedeki işlerinden çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Bina önünde bir araya gelen gruptakiler, çeşitli sloganlar attı. Düdük çalıp Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a tepki gösteren bu kişiler, işlerine geri dönmek istediklerini belirtti.

Şişli Belediyesinden Ramazan Bayramı'nın arife gününde 48 işçinin işten çıkarılmasının doğru olmadığını belirten Genel İş İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, işten çıkartılan belediye çalışanlarının demokratik haklarını kullanıp işe dönüşleri için eylem başlattıklarını söyledi.

Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın hiçbir gerekçe göstermeden 48 kişinin işine arife günü son verdiği ifade eden Yiğit, "Kimseyi işsiz, aşsız bırakmak doğru değil. Bugün gelir gelmez ilk işleri de 48 arkadaşımızın iş akdini feshetmek oldu. Bu doğru bir yöntem değil. Biz, buradan sesleniyoruz. Başta Sayın Belediye Başkanımıza ya da ona bu talimatı veren her kimse bilemiyorum. Bir an önce gelip mağdur olan arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilmesi, işlerine iadesini talep ediyoruz." diye konuştu. İşten çıkarılan işçiler gün içinde belediye binası önünde bekleyişlerini sundular.

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Şişli Belediyesi'nde bayram arifesinde 48 işçi işten çıkarıldı... İşten çıkarılan işçiler Belediye binası önünde protesto yaptı
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