108 bin kişi babalık davası açtı

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, son 15 yılda 108 bin 171 babalık davası açıldı. Bu davalardan 33 bin 370'i babalık davası, 4 bin 817'si soy bağına itiraz ve iptali, 35 bin 885'i soy bağının reddi, 3 bin 963'ü babalığı tanıma beyanının tespiti, 944'ü babalığı tanımanın iptali, 28 bin 852'si ise nüfus işlemlerini içeriyor.İstatistikler en çok babalık davasının 2022 yılında açıldığını gösteriyor.Pandemi nedeniyle Türkiye'nin evine kapandığı 2022 yılında 12 bin 485 babalık davası açıldı. Bunlardan 4 bin 33'ü doğrudan babalık davası, 608'i soy bağının belirlenmesi, 4 bin 781'i babalık soy bağının reddi gibi rakamları içeriyor.Mahkemeler açılan 108 bin 171 babalık davasından bugüne kadar 95 bin 647'si hakkında karar verdi.Açılan her babalık davasını kabul etmeyen mahkemeler, 36 bin 584 dava içi ret kararı verirken, 45 bin 76 babalık davasının görülmesini benimsedi.İçişleri Bakanlığı ise TBMM'ye gönderdiği yazıda, mahkeme kararlarına dayanarak nüfus kayıtlarında 32 bin 777 değişiklik yapıldığını kaydetti. Bakanlık, son 13 yıla ilişkin kararlardan 5 bin 676'sının babalığa hüküm, 10 bin 480'inin soy bağı düzeltmesi, 16 bin 577'sinin ise soy bağının reddini içerdiğini belirtti.