9’uncu “İyilik Gemisi” Gazze yolunda... Gazze’ye 9’uncu yardım gemisi Mersin’den yola çıktı

Kızılay ile AFAD'ın birlikte yürüttüğü insani yardım operasyonu kapsamında bugüne kadar 13 uçak ve 8 gemi ile yaklaşık 42 bin ton insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı. Türkiye, 7 Nisan itibarıyla yüzde 26'lık oranla bölgeye en çok insani yardım ulaştıran ülke oldu.

Kızılay'ın İyilik Gemisi'nde 227 bin 63 adet gıda paketi, 869 ton un, 14 bin 700 paket bebek bezi, 2 bin adet uyku tulumu ve 400 ton diğer muhtelif insani yardım malzemesi olmak üzere toplamda 6.1 milyon dolar değerinde muhtelif yardım malzemesi bulunuyor. İyilik Gemisi, yaklaşık 211 tıra denk gelen insani yardım malzemesiyle 2 günlük yolculuğun ardından Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

Yardım malzemeleri önce Türk Kızılay uzman personelinin El-Ariş liman sahasında oluşturduğu geçici depo alanına indirilecek. Ardından Mısır Kızılay'ının koordine ettiği tırlarla Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

Türk Kızılay'ı, Şubat ayından bu yana Refah'taki aşevi aracılığıyla günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Ramazan ayında 10 bin kişiye çıkardığı günlük sıcak yemek kapasitesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Kızılay ve AFAD, Gazze'nin temiz içme suyu ihtiyacı için Mısır'da bulunan bir su fabrikası ile imzaladığı uzun süreli anlaşma sayesinde günlük 7 ton içme suyunun Gazze'ye geçişini sağlıyor.

İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze için Türkiye'nin insani yardım göndermeye devam ettiğini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay'ı öncülüğünde, paydaş sivil toplum kuruluşları ve Türk milletinin desteğiyle hazırlanan dokuzuncu İyilik Gemisi, glütensiz gıda da dahil olmak üzere gıda, barınma ve bebek ürünleri gibi acil ihtiyaçlardan oluşan 3 bin 774 tonluk insani yardımı Gazze'ye ulaştırmak üzere yola çıktı. Biz bu gemileri düzenli olarak göndereceğiz. Bizim gönderdiğimiz yardımlar oradaki açlığı engellemek için. Bu işin çözümü kalıcı ateşkes sağlanmalı" diye konuştu.