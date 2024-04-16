AK Parti Türkiye’yi dinleyecek

AK Parti yeni dönemin yol haritasını çizmek amacıyla seçim sonuçlarını analiz etme komisyonları kurulması için düğmeye bastı. Şimdi de yeni bir çalışma olarak "Türkiye'yi Dinliyoruz Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında küçük gruplar, milletvekilleri, önceki dönem milletvekilleri ve MKYK üyeleri, farklı sosyal gruplarla buluşup detaylı raporlar hazırlayacak. İller içinde de belli bölgelere gidilerek bir röntgen çekilecek.



SEÇMEN DİNLENECEK

Proje kapsamında farklı toplum kesimleriyle bire bir görüşme yapılacak. Emeklilerin yoğun olduğu merkezler, nüfusunun en az yüzde 20'si yaşlılardan oluşan şehirler, AK Parti'nin seçimi kazanmasına rağmen önemli oy düşüşü görülen kentler ve AK Parti belediyelerinin CHP'ye geçtiği merkezler mercek altına alınacak. Partinin kıdemli, toplumda karşılığı olan isimleri düzenli olarak bir araya gelip sadece vatandaşı dinleyecek, nabzı tutacak. Yorum yapmayacak, seçmeni eleştirmeyecek, herhangi bir polemiğe girmeyecek. Bir bölgeye tek ekip gitmeyecek. Farklı zaman aralıklarında çok farklı ekipler giderek nabız tutacak. Fokus gruplarla dinlenerek ikna etmeye çalışmadan farklı bir çalışma yürütülecek. Ekipler tuttukları notları rapor haline getirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Proje ile sandık bazlı seçim sonuçları değerlendirme çalışmalarına bir yenisi eklendi. Parti, seçmenin tercih değiştirmesinin nedenlerini detaylı bir şekilde irdeleyecek. Farklı sosyal gruplara özel masalar oluşturulacak.