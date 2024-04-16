Bakan Güler: Türkiye, uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı yapıldı. Bakan Güler, toplantıda, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.

"BARIŞ VE HUZURUN TESİSİNE YÖNELİK ÇABALARIMIZA ARTAN BİR GAYRETLE DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantıda konuşan Bakan Güler, "Ziyaretlerimde ve katıldığım tatbikat faaliyetlerinde başta sizlerin ve değerli silah arkadaşlarımın özverili çalışmalarını memnuniyetle müşahede etmekteyim. Konumu itibarıyla önemli ve kritik bir coğrafyada yer alan Türkiye; köklü ve stratejik yaklaşımının bir yansıması olarak uluslararası güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye'nin, içinde bulunduğu coğrafyanın hassasiyetlerini dikkate alan stratejik yaklaşımı, her platformda önemli bir farklılık olarak kendini göstermektedir. Ülkemiz, bölgemizde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve yatıştırılmasında gerek ilgili ülkeler gerekse uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür. Bu kapsamda; çevremizdeki kritik gelişmeler karşısında sergilediğimiz profesyonel, teknik ve kontrollü duruş, sorunların kalıcı çözümüne ilişkin rasyonel ve kabul edilebilir adımlar atmamızı sağlamaktadır. Nitekim uluslararası düzlemde üstlendiğimiz inisiyatifler ve icra ettiğimiz faaliyetler, muhataplarımızca ikili ve çok taraflı temas ve görüşmelerde de kabul edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ilgili kurumları ile koordineli ve eş güdümlü olarak aynı zamanda komşularımız ve müttefiklerimizle iyi niyet ilişkileri çerçevesinde, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarımıza artan bir gayretle devam edeceğiz" dedi.