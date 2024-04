Güle güle otur Naime nine

Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Naime Yiğit, 60 yıl önce gelin olarak geldiği evde deprem felaketini yaşadı. Deprem, 20 torun sahibi yaşlı kadının sadece yuvasını değil hatıralarını da yıktı... İki katlı evi ağır hasar alan depremzede kadın, bir süre oğlu Mehmet'in evinde kaldı. Devlet, TOKİ eliyle 9 ay gibi bir sürede köy evlerini tamamladı. 25 köy evinin noter huzurunda çekilişi yapıldı. Yeni evlerine kavuşan depremzedeler arasında Naime ninenin de adı vardı. Oturduğu evin bir kilometre ilerisine TOKİ tarafından yapılan ve "Sarayım" dediği köy evine yerleşen Naime Yiğit, zaman zaman terk etmek zorunda kaldığı eski evine gidip anılarını tazeliyor. Gençliğinin geçtiği eski evine gözyaşları içinde bakan Naime nine, oğlu Mehmet ile torunları Abdullah (13) ve İdo'ya (4) sarılıp sohbet ettikten sonra yeni evinin yolunu tuttu.Eski evinde hasret gideren Naime Yiğit'in yeni evinde ilk misafiri SABAH oldu. 60 yıl önce gelin olarak gittiği evden ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu anlatan Naime nine, "Gerçekten çok zor günler geçirdik. Depremde bir torunum ile kız kardeşimi kaybettim. Ama devletimiz bizi sokakta bırakmadı. Kura çekildiğinde evimin çıktığını öğrendiğimde çok sevindim.9 ay içinde evime yerleştim. Devletim bana eşyalı ev verdi. Eve girmeden önce kurban kestim. Çok geniş ve kullanışlı bir ev yapmışlar. Bahçesi var. Rüyamda görsem inanmazdım. Çocuklarım, torunlarım yanıma gelip gidiyor. Herkesin emeklerine sağlık. En büyük teşekkürü ise Cumhurbaşkanıma ediyorum. Bizi 1 yıl içinde evlerimize yerleştireceğini söyledi. Bir yıl bile sürmedi, 9 ay içinde sarayıma yerleştirdi. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.Annesigibi evi ağır hasar alan 4 çocuk babası Mehmet Yiğit de yeni evine kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ tarafından 2. Etap çalışmasının yapıldığını dile getiren Mehmet Yiğit, "Yeni evimize kavuşmayı dört gözle bekliyoruz. Devletimiz bizi evsiz bırakmadı. Kim inkâr ediyorsa yalan söylüyor" şeklinde konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı ayrıntılı olarak ele aldığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Depremden etkilenen şehirlerimizde, konutlarımızın tamamını 2025 yılının eylül ayına kadar tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz inşallah. Bu kapsamda, afet konutu ve köy evlerimizin yapımına hızla devam ederken tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle durup dinlenmeden çalışıyoruz" dedi. ANKARA