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Giriş Tarihi: 16.4.2024 18:36

Karşıyaka’da maaş krizi: Maaşlarının sadece 3’te birini aldılar!

Çalışanlarına maaş ve ikramiye ödemekte uzun süredir zorluk çeken Karşıyaka Belediyesi’nde, yeni bir kriz patlak verdi. Karşıyaka Belediyesi’nde Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan yüzlerce çalışana, maaşlarının sadece 3’te birinin ödendiği ortaya çıktı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka’nın bunu hak etmediğini söyleyerek, “Karşıyaka tarihinin en kötü belediye yönetimine imza atan eski başkan Cemil Tugay’ın ilçemize bıraktığı miras ortadadır. Çalışanlara maaş bile verilememesinin ayıbı Sayın Tugay’a aittir. İş bilmezliğin ve israfın sonucu budur” diye konuştu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Karşıyaka’da maaş krizi: Maaşlarının sadece 3’te birini aldılar!

Karşıyaka'daki belediye çalışanlarının büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Başkan Köse, Kent A.Ş. bünyesinde birçok çalışanın da bu ay hiç maaş alamadığını öne sürerek duruma isyan ettiğini aktardı. Memurların sosyal denge tazminatlarının bile iki ay geriden geldiğini belirten Köse, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'a, gerçekleri kamuoyu ile paylaşma çağrısında bulundu. Köse, "Karşıyaka tarihinin en kötü belediye yönetimini bizlere miras bırakan sayın Cemil Tugay, kasayı boş mu bıraktı, belediyenin borcu ne kadar? Son 60 gün içerisinde kaç personel alındı, belediyenin şirketleriyle birlikte toplam personel sayısı kaç oldu? Behice Hanım, seçimden önce emekçiden ve alınterinden yana konuşmalar yapıyordu. İşten çıkaracağı personeller olacak mı? Karşıyaka Belediyesi'nde bankamatik işçisi var mı? Behice Hanım, tüm bunları kamuoyuna açıklamalıdır. Bunları bilmek, tüm Karşıyakalılar'ın hakkıdır" şeklinde konuştu.

"BEHİCE HANIM İSTERSE DESTEĞE HAZIRIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay'ın, Karşıyaka'da büyük bir enkaz bıraktığını kaydeden Köse, "Cemil Tugay'ın enkaz bir yönetim bırakacağının bizler de farkındaydık. Ama Behice Hanım'ın bunları kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklaması gerekiyor. Behice Hanım'ın, Karşıyaka Belediyesi'ni bilinmeyen bir kara kutu görünümünden uzaklaştırması gerekiyor. Yoksa bu yanlışı sürdüren belediye başkanı olarak daha en baştan sicilini kirletmiş olacak. Behice Hanım'ı cesaretle gerçekleri açıklamaya davet ediyorum. Belediye yönetimine bizler de talip olurken, bu kötü maddi bilançoya yönelik ilk 6 ay için reçetemiz hazırdı. Belediye yönetiminde bizlerden destek isterse, Karşıyaka için bilgilerimizi ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Behice Hanım'ın bu acı tabloya karşı hazırlığını, eylem planını merak ediyoruz. Belediye çalışanlarına eksik maaş ödenmesini asla kabul etmiyoruz. Bu yanlıştan hemen dönülmeli" dedi.

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Karşıyaka’da maaş krizi: Maaşlarının sadece 3’te birini aldılar!
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