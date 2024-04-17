11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul il binasının alımında dönen kayıtdışı para trafiğinde sorgulanan CHP'li Şişli ve Maltepe eski belediye başkanlarının ifadelerinde ismi geçen iki eski Maltepe ve Şişli belediye meclis üyesinin de arasında yer aldığı 11 isim 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada bugüne kadar 'Kafa koparan' lakaplı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da arasında bulunduğu 14 şüpheli ifade vermişti. Soruşturmayı yürüten savcılık ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da 3 ayrı talepten oluşan bir yazı gönderdi. Yazıda, CHP İl Başkanlığı kullanımına tahsis edilmek üzere 2019 yılında satın alındığı belirtilen ve İstanbul Sarıyer İlçesi Avangart sitesi içerisinde bulunan taşınmazın hangi tarihte, kimden ve ne kadar bedelle satın alındığı soruldu.