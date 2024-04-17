Haberler Gündem Haberleri Dolandırıcılar kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttı! Dolandırıcılardan 4.6 milyon liralık vurgun
Giriş Tarihi: 17.4.2024 08:37 Son Güncelleme: 17.4.2024 09:13

Dolandırıcılar kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttı! Dolandırıcılardan 4.6 milyon liralık vurgun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtarak vatandaşların hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere düzenlenen operasyonda 18 kişiyi gözaltına aldı. Dolandırıcıların, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4️ milyon 600 bin Türk lirası haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Dolandırıcılar kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttı! Dolandırıcılardan 4.6 milyon liralık vurgun
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtarak vatandaşların hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.

KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITTILAR
Dolandırıcılar kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşları ikna ettikleri ortaya çıktı. Vatandaşların hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları belirlendi. Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4️ milyon 600 bin Türk lirası haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

"DOLANDIRICILARIN ENSESİNDEYİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.
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Dolandırıcılar kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttı! Dolandırıcılardan 4.6 milyon liralık vurgun
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