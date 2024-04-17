“Bombacı mülayim” rumuzlu polis, Trabzon’da gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden 'BombacıMülayim01' isimli kişinin Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K isimli kişi olduğunu tespit etti. Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun eşinin kamunun aracını özel işleri için kullandığı yönünde bir iddia ortaya atan polis memuru, savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

EGM TARAFINDAN 6 SORUŞTURMA DOSYASI AÇILDI

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne, 21 Mayıs 2022 tarihinde E.F.O. isimli kişi, V.K. isimli kişinin kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kendisine ait yöneticilik yaptığı sayfayı şantaj yoluyla almaya çalıştığı yönde ihbarda bulunduğu belirlendi. CİMER'e B.M. isimli kişi tarafından yapılan ihbarda, V.K.'nın kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kişisel bilgilerini, fotoğraf ve telefon numarasını paylaştığı, sosyal medya üzerinden küfür ederek siyaset yaptığı iddia edilmiş; iddialar üzerine söz konusu kişi ilgili disiplin soruşturması başlatıldığı ortaya çıktı. Ayrıca V.K.'nın ilgili devam eden 6 soruşturma dosyası bulunduğu öğrenildi. Bu soruşturma dosyalarının 4'ünün içerik olarak benzer mahiyette, ''Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici ek görevleri, idareyi ve amirlerini eleştiri sınırlarını aşan'' paylaşımlar olduğu, bu nedenle dosyaların İl Polis Disiplin Kurulunca Meslekten Çıkarma kanaati belirtilerek EGM Hukuk Müşavirliğine onaylanmak üzere gönderildiği, diğer 2 dosyanın ise; halen Polis Başmüfettişlerince soruşturma aşamasının devam ettiği tespit edildi.

GİZLİ, KİŞİYE ÖZEL VE ÇOK GİZLİ İBARELİ 3 BİN EVRAK ARŞİVİNDEN ÇIKTI

Polis memuru V.K.'nın el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde gizli, kişiye özel ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği ortaya çıktı. Ayrıca birçok iletişim uygulamalarında oluşturulmuş olan gruplar üzerinden kendisine ülke genelinde birçok yer hakkında aslı bulunmayan bilgilerin gönderildiği ve kendisinin de gönderilen bu bilgilerin doğruluğunu araştırmadan sosyal medya hesaplarında paylaştığı tespit edildi. Yürütülen soruşturmada hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği tespit edilmiş kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdur olduğu belirlendi.

MESLEKTEN ÇIKARMA DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca V.K. hakkında; "Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek" suçundan "Meslekten Çıkarma" disiplin cezası verildiği öğrenildi. Ayrıca; yapmış olduğu diğer paylaşımlar nedeniyle "Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak" fiilini işlediği sübuta erdiğinden 2. kez "Meslekten Çıkarma" disiplin cezası kararı verildi.