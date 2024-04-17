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Giriş Tarihi: 17.4.2024 12:18

DEAŞ terör örgütüne darbe! 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 DEAŞ’lı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
DEAŞ terör örgütüne darbe! 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 DEAŞ’lı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da düzenlenen Bozdoğan-26 operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖR OPERASYONLARINDA KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde paylaşımda bulundu.

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DEAŞ terör örgütüne darbe! 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 DEAŞ’lı yakalandı
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