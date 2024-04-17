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Giriş Tarihi: 17.4.2024 09:28

Garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İstanbul'da lüks bir restoranda çekildiği öne sürülen görüntüler infiale yol açtı. Yabancı bir şahsa ait lüks restoranda, şov yapmak için garsona asker üniforması giydirip servis yaptırılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem şahıs hem de işletme hakkında soruşturma başlattı. Garson ve işyeri sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Sosyal medyada yer alan görüntüde, lüks bir restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırılması tepki çekti. İstanbul'da yabancı bir şahsa ait olduğu iddia edilen restoranda çekilen görüntü kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Görüntülerde asker üniformalı bir kişinin, müşterilere servis yaptığı bir kişinin ise servisi görüntülediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılanlara tepki yağdı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖZALTI KARARI VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci Maddesi uyarında görüntüler hakkında soruşturma başlattı. Hem görüntülerdeki asker üniforması giyen kişi, hem de işletme sahibinin gözaltına alınması talimatı verildi.

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Garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
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