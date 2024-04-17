Mansur Yavaş ’algı belediyeciği’ne devam ediyor! 10 milyar TL krediye tek bir çivi bile çakmadı

"10 MİLYAR TL'LİK BORÇLANMA YETKİSİ VERDİK!"

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şöyle devam etti.

"Bugüne kadar meclise getirdiğiniz maddelerin yüzde 98'ine evet demişiz. Ankara halkının menfaatine olacak her bir adımınıza destek olduk. Ama siz iş yapmak yerine algı oyunları ile sürekli olarak engelleniyoruz bahanesinin arkasına saklandınız. Sayın Yavaş, biz size sadece 2023 yılında 5 Milyar TL kredinizi onayladık. Bunun haricinde 2019'den 2023'e kadar size 10 Milyar TL borçlanma yetkisi verdik. Buradan da siz sadece bunun 1 Milyar TL'lik kısmını harcamışsınız. Bu zamana kadar kalan 9 Milyar TL'lik borçlanma yetkisi ile Tatlar Atıksu Arıtma Tesisini neden yapamadınız. Bu paralar nereye gitti borçlanma nereye kullanıldı, Tatlar için neden kullanılmadı?"