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Giriş Tarihi: 17.4.2024 11:00

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edlen PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbe indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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