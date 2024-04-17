Turgut Özal’ın ölümünün 31. yılında anma törenleri düzenlendi

İstanbul Valiliğince, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 31. yıl dönümü dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezarı başında anma programı düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Zeynep ve Efe Özal, gelini Sinem Özal, torunları ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Törende, Özal'ın öz geçmişini okumasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu. Saygı duruşu yapılan törende İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua okundu. Bunun ardından protokol üyeleri, Özal'ın ailesine taziyelerini iletti. Yılmaz ve beraberindekiler ardından Merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ederek, dua okudu ve mezarına karanfil bıraktı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, vefatının 31. seneyi devriyesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığını temsilen törene iştirak ettiklerini ve ailesine taziyelerini sunduklarını belirtti.

Özal'ın çok büyük bir siyaset ve devlet adamı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ardından yine çok büyük, tarihi önemde işte gerçekleştirmiş Menderes ve arkadaşlarını da ziyaret etme imkanı buldum. Her ikisi de 'milletin adamı' sıfatı taşıyan, milletin gönlünde yer etmiş büyük siyaset ve devlet adamları. Rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. İkisi de demokrasi ve kalkınma serüvenimizde, demokrasi ve kalkınma mücadelemizde çok önemli kilometre taşları." diye konuştu.

Yılmaz, bugün gelinen noktada, demokraside, kalkınmada Özal ve Menderes'in önemli katkıları olduğuna işaret ederek, "Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesinde, dışa açılmada, ihracata dayalı bir ekonomi katılımı gerçekleştirmede büyük hizmetler yaptı. Yine bir askeri darbe sonrası demokrasiye geçiş sürecinde temel hakların, özgürlüklerin genişletilmesinde çok büyük reformlara imza attı. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamada, telekomünikasyon başta olmak üzere seksenli yıllarda dünyanın da ötesine giden, ortalamaların ötesine giden çok önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Bütün çabaları için, hem temel hak ve hürriyetler, demokrasi konusunda, hem de ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi, halkımızın daha geniş hizmetlerden faydalanması noktasında yaptıkları için minnettarız." dedi.

Kendilerinin de bu yolda devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Ülkemizi çok yükseklere, hem demokraside hem kalkınmada çok daha ileri seviyelere taşıma noktasında gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bir kez daha her iki siyaset ve devlet insanına, her iki milletin adamına rahmet diliyorum. Cenabı Allah mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aileleri başta olmak üzere, siyaset dünyası, birlikte siyaset yaptıkları camialar başta olmak üzere bütün milletimizin başı tekrar sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.