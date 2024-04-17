Haberler Gündem Haberleri Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 20’nci turda sonuç çıkmadı
Giriş Tarihi: 17.4.2024 14:53

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 20’nci turda sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta başlayan seçimlerin 20’nci tur oylaması sona erdi. Adayların üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamaması nedeniyle seçimler 21’nci tur oylamayla devam edecek.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 20’nci turda sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 20'nci tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 20'nci tur oylamada da belirlenemedi.

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 20'nci tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 114, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 149 oy aldı.

Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 20’nci turda sonuç çıkmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA