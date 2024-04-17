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Giriş Tarihi: 17.4.2024 10:52

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde son durum: 19’uncu turda da başkan seçilemedi

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta başlayan seçimlerin 19’uncu tur oylaması sona erdi. Adayların üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamaması nedeniyle seçimler 20’nci tur oylamayla devam ediyor.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde son durum: 19’uncu turda da başkan seçilemedi

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 18'inci tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 19'uncu tur oylamada da belirlenemedi.

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 16'ıncı tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışmıştı. 16'ncı tur oylamada; Akarca 109, Şentürk 105, Kerkez 88 oy almıştı. Bugün gerçekleştirilen 17'nci tur oylamada; Akarca 105, Şentürk 108, Kerkez 104 oy alırken, 18'inci tur oylamada ise Akarca 104, Kerkez 113 ve Şentürk 100 oy almıştı.

18'inci tur oylamada en çok oy alan Akarca ve Kerkez 19'uncu turda yarıştı. 19'uncu tur oylamada, Akarca 113, Kerkez 138 oy aldı.

Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.

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Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde son durum: 19’uncu turda da başkan seçilemedi
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