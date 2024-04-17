YSK Başkanı Ahmet Yener’den Hatay ve Ordu açıklaması

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00'te toplanacak kurul, siyasi partilerin yaptığı itirazlara ilişkin nihai kararları verecek.

HATAY VE ORDU AÇIKLAMASI

YSK Başkanı Yener, bugün yapılacak toplantının öncesinde basın mensupların sorularını yanıtladı. Yener, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları ve İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazlara ilişkin, "Büyük ihtimalle bugün görüşülür" dedi.