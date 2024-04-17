Haberler Gündem Haberleri YSK Başkanı Ahmet Yener'den Hatay ve Ordu açıklaması
Giriş Tarihi: 17.4.2024 14:35

YSK Başkanı Ahmet Yener'den Hatay ve Ordu açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin Hatay ve İYİ Parti'nin Ordu'daki seçim sonuçlarına yönelik itirazlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, iki il için yapılan itirazların büyük ihtimalle bugün görüşülebileceğini ifade etti.

DHA
YSK Başkanı Ahmet Yener’den Hatay ve Ordu açıklaması

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00'te toplanacak kurul, siyasi partilerin yaptığı itirazlara ilişkin nihai kararları verecek.

HATAY VE ORDU AÇIKLAMASI

YSK Başkanı Yener, bugün yapılacak toplantının öncesinde basın mensupların sorularını yanıtladı. Yener, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları ve İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazlara ilişkin, "Büyük ihtimalle bugün görüşülür" dedi.

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YSK Başkanı Ahmet Yener'den Hatay ve Ordu açıklaması
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