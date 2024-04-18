11 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 41 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
11 ilde silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı.
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİN
Organize suç örgütünün yasadışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri, organize suç örgütlerine ve narkotik suç örgütlerine silah temin ettikleri tespit edildi.
SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında; 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi.
"MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.
1️⃣1️⃣ İlde Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "MAHZEN-28" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2024
1️⃣3️⃣7️⃣ adet tam otomatik uzun namlulu silah,
3️⃣4️⃣0️⃣ adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi.
4️⃣1️⃣ şüpheli… pic.twitter.com/uQHwzjdPnn