11 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 41 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

11 ilde silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİN

Organize suç örgütünün yasadışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri, organize suç örgütlerine ve narkotik suç örgütlerine silah temin ettikleri tespit edildi.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında; 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi.

"MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.