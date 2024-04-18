Bombacı Mülayim yakalandı

Sosyal medya üzerinden Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun eşinin kamunun aracını özel işleri için kullandığı yönünde iddia ile Bitlis'i karıştıran "Bombacı Mülayim01" rumuzlu sosyal medya hesabının Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde koruma polisi olarak görev yapan V.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan V.K. hakkında yapılan araştırmada sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce açılmış 6 soruşturma dosyası olduğu, "Meslekten Çıkarma" disiplin cezası kararı verildiği öğrenildi. Polis memuru V.K.'nın el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde gizli, kişiye özel ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği belirlendi. V.K.'nın daha önce hem Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne hem CİMER'e 'tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar, kimlik bilgileri, fotoğraf ve telefon numarası gibi özel bilgiler' paylaştığı iddiasıyla yapılan ihbarlar üzerine hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.EMNİYET Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca V.K. hakkında; "Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek" suçundan "Meslekten Çıkarma" disiplin cezası verildiği öğrenildi. Ayrıca; yapmış olduğu diğer paylaşımlar nedeniyle "Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak" fiilini işlediği sübuta erdiğinden 2. kez "Meslekten Çıkarma" disiplin cezası kararı verildi.