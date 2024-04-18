Bu mutluluğun tarifi yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşları yeni konutlarına kavuşturmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgenin ihya ve inşası için başlatılan çalışmalarla bir yandan yeni konutların yapımı hızla sürerken, bir yandan da inşaatı tamamlanan konutların teslimine devam ediliyor. Bakanlık, bu kapsamda bugüne kadar 76 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay'da evi yıkılan Güngör ailesi de yeni konutlarına kavuştu. Hatay'ın Payas ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Hülya Güngör, asrın felaketine oğlunun Antakya'daki evinde yakalandı. Eşini depremden önce kaybeden, kendi evi ise tamamen yıkılan Güngör, oğlunun evinin az hasar almasıyla depremden yara almadan kurtuldu. Güngör, devlet tarafından yapılan yeni evine kavuştu.Gaziantep'ten ziyaretine gelen kızı ve torununu evinde ağırlayan Güngör, konutların kısa sürede yapılarak teslim edilmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu anlattı. Afetin ilk gününden itibaren devletin deprem bölgesinde her türlü yardımı yaptığını belirten Hülya Güngör, "Kendi başımıza bir odayı bile yaptıramazken, bir yılda dört dörtlük bir planla evlerimiz teslim edildi. Beklediğime değdi.Çok güzel oldu. Hissettiğim mutluluğu size tarif edemem. Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Hülya Güngör'ün teşekkürüne, "Hülya kardeşim, sizden de Allah razı olsun. Yeni evinizde ailenizle, evlatlarınızla huzur içinde, sağlıkla, mutlulukla yaşayın inşallah. Bizim elimiz, gözümüz, gönlümüz deprem bölgesinde. Hatay'da ve diğer illerimizde var gücümüzle çalışıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek karşılık verdi.