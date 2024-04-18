CHP’li Murat Bakan’dan Bakan Yerlikaya’ya tehdit: “Sana bunun hesabını sorarım”

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun eşinin kamunun aracını özel işleri için kullandığı yönündeki bir iddiayı sosyal medya platformu X üzerinden 'BombacıMülayim01' rumuzuyla isimle paylaşan kişinin kimliğini tespit etti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K isimli kişinin olduğunun belirlenmesi üzerine Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda V.K., görev yaptığı Trabzon'da yakalanarak Terörle Mücadele Kanunu'nun 6'ncı maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136'ncı maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınarak Bitlis'e getirildi.

GİZLİ, KİŞİYE ÖZEL VE ÇOK GİZLİ İBARELİ 3 BİN EVRAK ARŞİVİNDEN ÇIKTI

Polis V.K.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlendiği belirlendi. V.K.'nin ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu belirtildi.

6 ADET SORUŞTURMA DOSYASI MEVCUT

Polis memuru V.K. ile ilgili devam eden 6 soruşturma dosyası bulunduğu öğrenildi. Bu soruşturma dosyalarının 4'ünün içerik olarak benzer mahiyette, ''Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici ek görevleri, idareyi ve amirlerini eleştiri sınırlarını aşan'' paylaşımlar olduğu, bu nedenle dosyaların İl Polis Disiplin Kurulunca "Meslekten Çıkarma" kanaati belirtilerek EGM Hukuk Müşavirliğine onaylanmak üzere gönderildiği, diğer 2 dosyanın ise halen Polis Başmüfettişlerince soruşturma aşamasının devam ettiği öğrenildi.

MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca V.K. hakkında; "Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek" suçundan "Meslekten Çıkarma" disiplin cezası verildiği öğrenildi. Ayrıca; yapmış olduğu diğer paylaşımlar nedeniyle "Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak" fiilini işlediği sübuta erdiğinden 2. kez "Meslekten Çıkarma" cezası kararı verildi.

FETÖ'NÜN GOEBBELSİ CEVHERİ GÜVEN'LE AYNI PAYLAŞIM

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memuru V.K.'ya ait arşivlediği dijital verileri detaylı incelemeye alırken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olup olmadığı noktasında araştırma yapıldığı öğrenildi. Sosyal medya ve Youtube kanalı üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven ile 'BombacıMülayim01' isimli V.K.'nın birebir aynı paylaşımları yaptıkları ortaya çıktı.

BOMBACIYA SAHİP ÇIKARKEN BAKAN YERLİKAYA'YA TEHDİT

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivleyen polis memuru V.K.'ya sahip çıkarken 'Sana bunun hesabını sorarım' sözleriyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nu tehdit ettiği görüldü. CHP'li vekil sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tehdit ettiği görüldü.

Vekil Bakan: "Polis kardeşlerim Bombacı Mülayim'i iyi tanırlar. Bombacı, halen görevde olan, hem kendi hakkını hem de polis ve şimdilerde asker haklarını da savunan, koruyan bir polis kardeşimizdir. Sosyal medyada en etkili hesaplardan biridir. Hayatı suçla ve suçluyla mücadele etmekle geçmiştir. "Hayatında CHP'ye oy vermiş midir? bilemem önemi var mı? zerre kadar yok!

Biz bu yola çıkarken şerefli Türk polisinin ve askerinin siyasi düşüncesine bakmadan hakkını hukukunu koruyacağımızı söyleyerek yola çıktık. Soylu döneminde ve sonrasında şimdiki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın da ve daha birçok kişinin de hukukunu koruduk ama en önemlisi polis memurlarının hakkını hukukunu koruduk. Şimdi kendisi de bir polis hakları savunucusu olan polis memuru Bombacı Mülayim'in hakkını hukukunu koruyacağız.

Bombacı Mülayim kendisine Bitlis'ten bir polis memurundan gelen mesajı sosyal medyadan paylaşıyor içerikte Bitlis İl Emniyet Müdürü ve yine polis memuru olan eşi eleştiriliyor ve olay bundan sonra başlıyor. Pazar günü Bitlis İl Emniyet Müdürü Bitlis'ten esas numarası alıyor, Tem den bir komiser ve polis arkadaşları Bombacı'nın polis olarak görev yaptığı Trabzon'a gidiyor, Trabzon'dan arama kararı alıp Bitlis'e geliyorlar, dün akşam da ek gözaltı süresi alınıyor, yarın sabah ifadesi alınacak.

Şimdi Bitlis İl Emniyet Müdürü'ne buradan sesleniyorum, eğer bu anlattıklarımdan başka bir mevzu yoksa ve sen talimat ile ifadesini aldırabilecekken şerefli bir polis memurunu terör suçlusu muamelesi ile sadece bu sebeple Trabzon'dan alıp Bitlis'e getiriyorsan sana bunun hesabını sorarım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sen de sadece yukarıdaki anlattığım sebeple bir polis hakları savunucusu bir polis memuruna bu zulmün yapılmasına izin verirsen senden de bunun hesabını sorarım. Yargı sürecini takip ediyorum. Karıncanın kardeşi var. Polisin kardeşi var o da CHP'dir bu böyle biline!" şeklinde açıklamada bulundu.