BİZİM HAYATIMIZ FİLİSTİN DAVASIYLA GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti'nin TBMM'deki ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi:Sandığın gücüne güç katan her seçim Türk milleti için kazanımdır. 31 Mart'ta demokrasi bayramı olan seçimleri gerçekleştirdik. Aldığımız tedbirler sayesinde seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Yurdumuzda vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgütün faşizan teşebbüsleri amacına ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayan. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen ülkemiz sandık sınavından başarı ile çıktı. Hep beraber olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. 31 Mart seçimlerinin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz tüm vesayet girişimlerinin üstesinden bu anlayış ile hareket ettiği için gelebilmiştir. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma, görmezden gelme hakkı yok. Sandığa giden vatandaşlarımıza minnettarız.Milletimizin bizden beklentilerini iyi biliyoruz. Gerekli adımları atmaya başlıyoruz. Seçimin olmadığı 4 yıl içinde enflasyonla mücadelemizi zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız. Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz. Güvenlik meselelerinde geri adım atmadan haklarımızın peşinde koşacağız.Bizim lügatimizde böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yok. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, unvan dağıtmak için yapmıyoruz. Oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcu. Üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebemizi neticelendireceğiz. Sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunan vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacağız. Partimizin geleneklerine, davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. Biz partilerden bir parti değiliz, biz bu günlere bir anda gelmedik. Bu partinin temelinde yüzlerce, binlerce fedakârın, cefakârın alın teri, emeği var. Dikensiz gül bahçesinde yürümedik biz. Zulümlere maruz kaldık, işkencelerden geçtik, hapislerde yattık. Haksızlığa, zorbalığa uğradık ancak umudumuzu yitirmedik. Asla yılgınlığa kapılmadık. İman varsa imkân vardır dedik, düştüğümüz yerden doğrulduk. Heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri.Şimdibakıyorum AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor, bir taraf olumsuz tablo çizip teşkilatlarımızın moralini bozmaya dönük kampanya yürütüyor. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamış. Bu hareketin kökleri çok derinde bir hareket olduğunu kavrayamamış. Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Gerekli değişimi yaparız. Biz bitti demeden bitmez. Daha da güçlenip kuvvet toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize, ilkelerimize daha sıkı sarılacağız.Seçimsonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar, merkezi iktidar diye ikili yapı ihdas etmeye çalışıyor. DEM'e diyet borcu ödemek değilse hayalden ibarettir bu. Tek bir iktidar vardır. O da 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin yönetmek için yetki verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum. Demokrasi öncelikle halkın iradesini kabullenmek, milletin tercihi ile zıtlaşmamak demektir. Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek analizler kasmak bize yakışmaz. Milletin verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamamız gerekiyor. Komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir. Kendi bünyemizle değişimi gerçekleştireceğiz. Milletimiz bizden kapsamlı, samimi özeleştiri yapmamızı istedi. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz.15 Temmuzgecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz, MHP'nin başkanı Sayın Bahçeli ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. İttifakımız Türkiye bekasının teminatı olmayı sürdürecektir.31 Martkapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. İlk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür. 31 Mart seçimleri 20 yıldaki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçti. 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımadı. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oyunu etkilemiştir. Partimize teveccüh gösteren, bize destek veren insanımızın sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz, nedenlerini analiz ediyoruz.31 Mart yerel seçimleri Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlandı. 539 belediyenin emaneti AK Parti'ye verildi. MHP de 8 il, 113 ilçe kazandı. Cumhur İttifakı 756 belediyeyi yönetme sorumluluğunu üstlendi. Türkiye'deki 1400 belediyenin yarıdan fazlası önümüzdeki 5 yıl Cumhur İttifakı tarafından yönetilecek. Yüzde 54.3'le üstünlük Cumhur İttifakı'ndadır.Hatay sürekli örselenen şehrimiz oldu. Hatay ile aramızı bozmak için çok uğraştılar, sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. Hatay bu oyunlara karşı tavrını net şekilde ortaya koydu. Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye duyduğu güven için Hatay'a teşekkür ediyorum. Ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasp etme girişimi son ana kadar devam etti. Ölülere oy kullanıldı gibi akla ziyan yalanlar söylendi. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koydu. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hatay'a teşekkür edeceğiz. Bize güvenen diğer şehirlerimize de layık olmak için her zamankinden fazla çalışacağız.AK Parti 21 yılda eser üretirken, hizmet götürürken seçim sonuçlarını önümüze almadık. Depremden etkilenen şehirlerin ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasında olacaktır. Bölgedeki çalışmaları yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizin kaynaklarının terör örgütlerine değil insanlarımıza harcanması için her şeyi yapacağız.zor zamanlarında Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Türkiye'deki Kuvayı Milliye neyse Hamas da işte odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun farkındayız. Hakkı ve hakikati haykırmanın zor olduğunu biliyoruz, tüm dünya idrak etsin. Saldırılarınıza, algı oyunlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam da Allah ömür verdikçe Filistin davasını savunmaya devam edeceğim. 14 bin çocuğu öldürdüler. Bunlar Hitler'i çoktan geçtiler. Biz Filistin'in bağımsızlık mücadelesini her şartta savunacağız. Biz omzumuzda yumurta küfesi taşıyoruz. Bazı yaptıklarımız görünmüyor olabilir ama çıkıp bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar rezil olacaklar.HAMAS, Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki sözleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye'deki Kuvayı Milliye neyse Hamas da işte aynen odur' sözlerini takdirle karşılyor ve bundan gurur duyuyoruz. Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşu, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir" dedi.TERÖR devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana soykırım yapıyor. İsrail Batı'dan aldığı destek ile büyük şımarıklıkla insanlık tarihine utançla yazılmış bir katliam yürütüyor. Seçim sürecinde de sonrasında da birtakım merkezlerden bazı insafsız ithamlarda bulunuldu. Bu alçak iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük. Bizi, hükümetimizi töhmet altında bıraktılar. Bazı partiler bizim nasıl tavır takındığımızı bildikleri halde bizi eleştiri yağmuruna tuttular. Bunu söylemeye gerek duymazdım ama mecbur kaldım. Kimse Filistin meselesinde bizi sorgulayacak kalibrede değildir. Bizim hayatımız Filistin davası ile geçmiştir. Biz Filistin davasını sadece savunmadık, ağır bedeller de ödemiş bir kadroyuz. Filistin davası lideri misafirim olacak. Bazı yaptıklarımız görünmüyor olabilir ama çıkıp bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar rezil olacaklar.Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bölge ülkelerini etkileyen sel felaketine ilişkin El Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva'yı kabul etti. İki büyükelçi ülkeleri adına Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.