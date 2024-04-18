FETÖ üyesi eski emniyet müdürü, noterde yakalandı

Muğla'da daha önce meslekten ihraç edilen ve Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nce FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Şahinkaya noterde işlem yaparken yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve hakkında örgüt üyesi olduğuna dair tanık ifadeleri de bulunan Şahinkaya, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Aydın'da FETÖ'den aranan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olduğu öğrenilen dershane öğretmeni A.G. (45) polisin düzenlediği oparasyonla yakalandı. Firari zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edirne'de FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.