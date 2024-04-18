Gece kulübü yangınında ölenlerin ailelerine 14.5 milyon TL’lik destek

İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında aralarında işletme çalışanları ve işçilerin bulunduğu 29 kişi yaşamını yitirmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hayatını kaybeden 29 kişinin aileleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Sektör Meclisi ile başlattıkları kampanyada toplanan 14 milyon 500 bin liranın, ailelere ulaştırılmak üzere İstanbul Valiliği'ne teslim edildiğini açıkladı. Bakan Bolat, "Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. 29 emekçimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Topladığımız bu desteğin mağdur ailelerin acılarını bir nebze olsun azaltmaya vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Bakan Bolat, söz konusu olayda sorumluluğun unutturulmaya çalışıldığını aktararak, şunları kaydetti: "Bu elim olayın aydınlatılmasını, devam eden soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkarılmasını ve bu tür elim vakaların tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin aileleri için çağrımıza olumlu cevap veren TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi üyesi işletmelere ve Başkan Sayın Ozan Acar'a hassaten teşekkürlerimi sunuyorum."