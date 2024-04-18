İsrail konsolosluk vuruyor ikiyüzlü Batı suspus duruyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK sonrası açıklamalarda bulundu:Dünya İran ve İsrail arasındaki gerilimi konuşuyor. Netanyahu savaş çıksın diye riskli politikanın peşinde koşmakta. İsrail doğrudan İran'ın diplomatik temsilciliğine saldırdı ve temsilciler hayatını kaybetti. Dünya ayağa kalkmalıydı. Saldıran İsrail olunca herkes ikiyüzlü şekilde suskun kaldı konuya. Bunun ortaya çıkmasının sebebinin Netanyahu'dur. İşin bu yanına bakılmaksızın İran'ın saldırmasına kınama geldi. Hatta ambargo açıklaması geldi.Yunanistan, Ege'deki "Deniz Parkı" ilanı ilişkileri baltaladı. Yunanistan'ın tek taraflı ilanını kabul etmeyeceğiz.Bu Cumhurbaşkanımızın iradesindedir. Herhangi bir takvim belirlenmedi. Eğer uygun görürse bir değişim gerçekleşebilir.