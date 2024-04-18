SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! 14 ilde FETÖ operasyonu: 60 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün sözde "Güncel Yapılanması" ve "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere ait yaklaşık 6 milyon TL değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜTE FİNANS SAĞLADIKLARI ORTAYA ÇIKARILDI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin örgütün sözde "Güncel Yapılanması" ve "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi. Himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ortaya çıktı. Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

6 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 milyon TL değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.