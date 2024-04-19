Başkan Pehlivan’a Dağ ve Saygılı’dan tebrik ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ziyarette bulundu. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin karşıladığı Hamza Dağ, Başkan Pehlivan'ı Menemen'deki başarısından dolayı tebrik etti.

DAĞ: "MENEMEN'DE PARTİMİZİ MEMNUN EDEN BİR SONUCA ULAŞTIK"

İzmir Büyükşehir Başkan Adayı olan Dağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde "Menemen'de partimizi memnun eden bir sonuca ulaştık. Aydın başkanımız burada bugüne kadar yaptığı hizmetlerle, Menemenlilerin desteğini aldı. AK Parti olarak Menemen'de ortaya konan hizmeti desteklemeye devam edeceğiz. Biz parti geleneği olarak toplumumuzun hassasiyetlerinden ve geleneklerinden geliyoruz. Bu doğrultuda belediyecilik anlayışımızı Menemen'de en güzel şekilde yansıtmayı sürdüreceğiz. Büyükşehirde de 1 milyon İzmirli bize hizmetkâr olmamız için oy verdi. Görevi almak nasip olmadı ama şimdi görevimiz hizmet etmelerini sağlamak" diye konuştu.

SAYGILI: AYDIN PEHLİVAN GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTI

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Menemen'de Aydın Pehlivan'ın başarısından övgü dolu sözlerle bahsetti. Saygılı, "Başkanımız gece gündüz demeden Menemen'e hizmet etmek için, parti teşkilatımızla birlikte yoğun bir mesai harcadı. Teşkilatımıza her zaman destek oldu. Aydın başkanımıza başarılar diliyorum. Hepimiz yanındayız" İfadelerini kullandı.

BAŞKAN PEHLİVAN: GAYRETİMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA DA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Dağ ve Saygılı'dan sonra söz alan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise her iki isme de tebrikleri için teşekkür etti. Pehlivan, şöyle konuştu; "Partimiz, kurulduğu andan itibaren milletimizin teveccühüne sonuna kadar saygı duymuştur. Menemenli hemşehrilerimiz, 3 yıl boyunca yaptığımız çalışmaların sonunda bizleri onurlandırdı. Teveccühleriyle çalışmalarımızı taçlandırdı. Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre üstadın söylediği gibi 'Kader gayrete aşıktır'. Biz de gayretimizi, çalışma azmimizi 3 yıldır olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da Menemen'imiz için göstermeye devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.