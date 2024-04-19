Batı tek ses olarak İsrail’e ‘dur’ demeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı Külliye'ye gelişinde askeri törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde, iki ülke arasında yatırımların teşviki ve kolaylaştırılması, arşiv, yükseköğretim ve yükseköğretim bursları alanlarında 6 anlaşma imzalandı. Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:Tesis ettiğimiz samimi ilişkiler, Gazze başta olmak üzere dünyada yaşanan adaletsizliklere karşı mücadele azmimizi güçlendiriyor. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin davasına ve adaletsizlere karşı hassasiyeti tüm dünyanın malumudur. Görüşmelerimizde işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılabilecek adımları da ele aldık. 7 Ekim'den bu yana çoğu çocuk, kadın, yaşlı ve sivil 34 binden fazla Filistinli, İsrail güçleri tarafından şehit edildi. 75 bin kardeşimiz yaralandı. 195 gündür son asrın en büyük katliamlarından biri Gazze'de yaşanıyor.Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, sonrasında ise iki devletli çözümü hayata geçirmeye dönük adımları hemen atmalıyız. Bu hafta Batılı ülkelerin İran'ın karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi de tek ses olarak İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir.Tanzanya'dan ülkemize, cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan bu ilk ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. 2017 yılında ziyaret ettiğim Tanzanya, ülkemizin Doğu Afrika'daki en önemli ortaklarından biridir. İlişkilerimiz karşılıklı saygı ve kazankazan ilkesi çerçevesinde her geçen gün daha da gelişiyor. Bugünkü görüşmede işbirliğimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması noktasında atılabilecek adımları ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 1 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ticaret hacmimizi ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.İstanbul'da düzenlenecek Türkiye- Tanzanya İş Forumu bu açıdan önemli bir adım olacaktır. Türk firmaları, Tanzanya'da bugüne kadar 6.4 milyar dolar değerinde 14 projeyi başarıyla üstlendi. Tanzanya, Türk mütteahhitlerince üstlenilen toplam proje bakımından Afrika'da üçüncü, Sahraaltı Afrika'da ise birinci ülke konumdadır. Firmalarımız demiryolu inşaatı, yol yapımı gibi alanlarda önemli yatırımlara imza atmıştır. Ülkeyi baştan başa saracak standart aralıklı demiryolu projesinin büyük bir kısmının bir Türk şirketince yapılıyor olması bizim için bir iftihardır.Terörle mücadele konusunu da ele aldık. FETÖ ile mücadelede beklentilerimizi paylaştık. Tanzanya'da Maarif Vakfımızın üstlenebileceği eğitim projeleri hakkında bilgi verdim. İnşallah bu ziyaret sonrasında Tanzanya tarafında etkili ve somut adımlar göreceğiz. Bu minvalde iki ülke kurumları arasındaki eşgüdümün geliştirilmesi gerektiği aşikârdır. Dışişleri bakanlarımız düzenli siyasi istişarelerin yürütülmesi noktasında yüksek düzeyli diyalog mekanizmasını başlatacak adımları atmaya karar vermişlerdir.Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan da "Tanzanya, Türkiye'nin uluslararası anlaşmazlıklara barışçıl çözümlerin bulunması konusundaki gayretlerini ve acil ateşkes çağrısını destekliyor" dedi. Ülkesinin kalkınması ve eğitim ile sağlık alanındaki desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Hassan, "Türkiye'deki uzmanlık ve bilgi Tanzanya'ya şu anda aktarılıyor. En önemli projelerimiz de bunlara dâhil. Bu projeler arasında demiryolları var. Ticaret ve yatırım alanında Tanzanya, Türkiye'nin özel sektör aktörleriyle iletişim kurmayı öngörmektedir" diye konuştu.