Bebeklere mama ve süt yetiştirdiler

Gazze'de ekim ayında başlayan ve 6 aydan uzun süredir devam eden saldırılar, bölgede insanlık dramını derinleştiriyor. Sağlık sorunları ve açlık krizi giderek büyürken, en fazla etkilenenler bebekler ve kadınlar oluyor. Krizin başlangıcından bu yana yaralılara acil tedavi hizmeti sunan ve temel ihtiyaçları karşılayan Yeryüzü Doktorları Derneği, açlıktan ağlayan bebeklerin karnını doyurdu. Yeryüzü Doktorları, Gazze'de açlığın pençesindeki bebekler için tüm imkânlarını seferber ederek bebek mamalarını ulaştırdı.Gazze'de yaşanan tarihin en büyük açlık felaketi için Mısır üzerinden yardım malzemeleri gönderen Yeryüzü Doktorları, ramazan boyunca günlük sıcak yemek desteği sağlayarak ve gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıtarak desteklerini sürdürdü. Sağlık hizmetleri, Refah'taki Kuveyt ve El Aksa Hastaneleri ile Avrupa Hastanesi'nde doktorlar aracılığıyla devam ederken, mobil ekipler de sahada pansuman ve fizik tedavi gibi hizmetler sunuyor. Yeryüzü Doktorları Derneği Program Koordinatörü Celalettin Saka, "Bebeklerin yaşama tutunması için mama ve süt ulaştırıyoruz. Yetişkinler için ise sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımlarımız devam ediyor" dedi.