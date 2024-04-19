Bitlis’te toprağa gömülü mühimmat bulundu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Tatvan İlçe kırsalında 17 Nisan 2024 tarihinde Şehit Jandarma Tepmen Baki Koçak operasyonu yapıldı. Operasyonda, toprağa gömülü vaziyette, 1 adet AK-47 Kaleşnikof, 353 adet fişek, 1 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 1 adet el telsizi, 1 adet telsiz kablosu, 1 adet telsiz anteni, 1 adet telsiz bataryası, 1 adet telsiz kulaklığı, 4 adet pil bloğu ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.