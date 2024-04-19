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Giriş Tarihi: 19.4.2024 10:49

Bitlis’te toprağa gömülü mühimmat bulundu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, toprağa gömülü mühimmat bulundu.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te toprağa gömülü mühimmat bulundu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Tatvan İlçe kırsalında 17 Nisan 2024 tarihinde Şehit Jandarma Tepmen Baki Koçak operasyonu yapıldı. Operasyonda, toprağa gömülü vaziyette, 1 adet AK-47 Kaleşnikof, 353 adet fişek, 1 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 1 adet el telsizi, 1 adet telsiz kablosu, 1 adet telsiz anteni, 1 adet telsiz bataryası, 1 adet telsiz kulaklığı, 4 adet pil bloğu ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

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Bitlis’te toprağa gömülü mühimmat bulundu
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