CHP para sayma skandalında avukat Ergün Özer ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Son olarak 11 isim ifadeye çağrılmıştı. Bu kapsamda ifadeye çağrılan avukat Ergün Özer, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi.

DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKANINA VERMİŞ

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Özer, eski Şişli Belediye Başkanı şüpheli Muammer Keskin'in yakın arkadaşı olduğunu, CHP İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Bir tuğla da sen koy" kampanyasına 50 bin lira bağış yaptığını, bu parayı da dönemin Şişli Belediye Başkanı Keskin'e verdiğini ileri sürdü.

PANDEMİ NEDENİYLE MAKBUZ ALAMAMIŞ

Özer ifadesinde, para karşılığında makbuz talebinde bulunduğunu, il başkanlığı tarafından daha sonra kendisine makbuz gönderileceğinin söylendi. Özer, "Birkaç ay geçtikten sonra ben bağış makbuzunun neden bize gönderilmediğini tekrar sordum. Ancak o da bana pandemi nedeniyle il binasının kapalı olduğunu ve bu nedenle makbuzların daha sonra verileceğini söyledi. Pandemi sürecinden sonra da araya zaman girdiği için yaptığım bağışın makbuzunu alma konusu unutuldu gitti" diyerek suçlamaları reddetti.