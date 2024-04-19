DHKP-C’li Fehmi Oral Meşe havalimanında yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Fehmi Oral Meşe yakalandı. Meşe'nin, İsviçre'den Türkiye'ye havayoluyla giriş yaptığı sırada yakalandığı öğrenildi. Meşe'nin adı 2015'te İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nı koruyan polislere yönelik DHKP-C eyleminde gündeme gelmişti. O dönem Dolmabahçe Sarayı'nda eylem yapan örgüt üyesi Fırat Özçelik ve Fehmi Oral Meşe'nin Suriye'den Türkiye'ye eylem amacıyla giriş yaptığı ortaya çıkmıştı. Meşe'nin, 2016'da Tunceli-Ovacık yolunda polis noktasına saldırı gerçekleştirirken etkisiz hale getirilen Oğuz Meşe isimli örgüt mensubunun da ağabeyi olduğu öğrenildi.