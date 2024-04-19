Haniye, Türkiye’ye geliyor

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere bu hafta sonu Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Görüşmede ateşkes, rehineler ve Gazze'ye yönelik insani yardım konularının masada olacağı kaydedildi. Ankara, Hamas'ın iki devletli çözümü benimsemesinin ve bu gerçekleştiği takdirde yola siyasi parti olarak devam edeceklerini vurgulamasının bölgesel barışa yönelik bir adım olduğunu ifade ediyor. Hamas'ın yapılan siyasi görüşmelerde 1967 sınırları içerisinde kurulacak olan bir Filistin devletini kabul ettiği kaydediliyor.