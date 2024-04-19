Şanlıurfa’da 3 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele Kapsamında" operasyonel faaliyetlere hız kesmeden devam ediyor.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Siverek JASAT, Siverek Asayiş Komando ekipleri tarafından Siverek ilçesinde ruhsatsız uzun namlulu silah bulundurduğu tespit edilen 3 ayrı adrese 120 Personel 3 Bomba/Mayın Arama Köpeği de katılımıyla operasyon düzenlendi.
Ekipler adreslerde yaptıkları aramada, 2 adet G-3 Piyade Tüfeği, 9 adet G-3 Piyade Tüfeği Şarjörü, bin 40 7.62 milimetre çapında G-3 Piyade Tüfeği Fişeği, 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 7 adet Tabanca Şarjörü, 59 adet Tabanca Fişeği, 1 adet Kuru Sıkı Tabanca, 5 adet Kuru Sıkı Tabanca Şarjörü, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 adet Gaz El Bombası ele gerildi.
Ekipleri olayla ilgili M.M. M.A. ve H.A. şüpheliler gözaltına alındı.