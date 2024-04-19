Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü
Giriş Tarihi: 19.4.2024 18:01 Son Güncelleme: 19.4.2024 18:04

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

Başkan Erdoğan görüşmede; iki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerektiğini, bunun için iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının yararlı olacağını ifade etti. Görüşmede Iohannis'in NATO genel sekreterliği adaylığı gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, terör başta olmak üzere küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında NATO ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek, İttifak'ın birliğini güçlendirecek, dayanışma ruhunu koruyup zenginleştirecek, NATO'nun savunma ve güvenlik bağlantılı istişarelerdeki asli rolüne öncelik verecek bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini ifade etti.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü
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