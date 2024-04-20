AK Konak İlçe Başkanı Başdaş’tan çağrı: Konak Belediyesi’nin borç pankartını asın

Konak Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısının ikinci oturumuna katılan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, meclis toplantısında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Başdaş, Başkan Mutlu'nun belediye borçları ile ilgili yaptığı pankart çıkışını değerlendirerek, "Bu sözünü yerine getirmesini bekliyoruz. Şeffaf olduklarını dile getiriyorlarsa bu uygulama yerinde olacaktır" dedi.

BELEDİYE ÇATISI ALTINDA OLANLARI DA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ANLATIN

Başdaş, belediye meclisinde Mutlu'nun şeffaflığa vurgu yaptığının altını çizerek, "Madem şeffaf belediyecilik yapacaksınız o halde meclis çatısı altında olanları da şeffaf bir şekilde anlatın. Belediye basın biriminden servis edilen haberlerde tamamıyla yanlı ve yanıltıcı bir bilgilendirme yapıldı. Gerçekleri bu şekilde saklayamazsınız. Biz Konak AK Parti olarak Konak halkına daima gerçekleri duyuracağız" sözlerine yer verdi.

BU KREDİ NEREDEN HANGİ KOŞULLARDA SAĞLANDI AÇIKLAYIN

Başdaş, mecliste Başkan Mutlu'nun işçilerin maaşının ödenmesi ile ilgili yaşadıkları sıkıntıyı aktardığını ifade ederek, "İşçilerin maaşının ödenmesi ile ilgili formüle sendikanın destek olmadığını söyledikten sonra sayın Mutlu, bankacıların geldiğini söyledi ve dışarı çıktı. Döndüğünde de işçilerin maaşının ödenmesi için kredi aldıklarını aktardı. Ancak, bu kredi nereden geldi, hangi koşullarla sağlandı, herhangi bir açıklama yapmadı. Sayın Mutlu'nun mesai saatleri bitmişken ve belediye meclisi sürerken dışarı çıkarak böyle bir görüşme yapmasının amacı nedir? Bu işçilere şirin görünmek için yapılan bir şov muydu?" dedi.

İŞÇİDEN YANAYIZ

Başdaş, işçilerin hak ettikleri maaşlarının ödenmesi konusunda işçiden yana olduklarını vurgulayarak, "Emekçilerimizin hak ettikleri maaşlarını zamanında ve kayıpsız almaları için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak, belediye meclisi sürerken gelen bankacılara, krediye doğrusu anlam veremedik. Bu konu hakkında açık olunmalı" diye konuştu.

SİZİ ŞEFFAF OLMAYA DAVET EDİYORUZ

Başdaş, "Madem şeffaf belediyecilikten söz ediyorsunuz, o halde sizi şeffaf olmaya davet ediyoruz. Belediyeden basına servis edilen haberlerde yanlı olarak yazılanlarla gerçeği örtemezsiniz. Kamuoyuna karşı sorumluluk duyuyorsanız, belediye meclisi toplantısında olup bitenleri objektif olarak aktarmalısınız. Biz AK Parti olarak, gerçekleri Konak halkına söylemeye devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

KONAK'A AİT ALANLARI MAHKEMEYE TAŞIRIZ

Başdaş, belediye meclisi gündemine Konak Belediyesi'nin yapımı süren yeni hizmet binasının da geldiğini belirterek, "Konak Belediyesi'ne yeni bina yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Konak'ın en değerli alanları verildi ama bina yapımı için Büyükşehir'den destek gelmiyor. Biz AK Parti Konak olarak ilçemizin en değerlilerinin bina karşılığında verilmesini istemiyoruz. Yenişehir Pazaryeri, Göztepe Otoparkı ve Alanyalı Konağı'nın Konak'ta kalması gerekir. Bu yerlerin seçime 20 gün kala devredilmesinin amacı neydi? Bunun cevabını istiyoruz. Konak Belediye Başkanı sayın Mutlu da mecliste bu alanların Konak'ta kalmasını istediğini söyledi. Biz süreci takip edeceğiz. Eğer söz ettiğimiz yerler ay sonuna kadar geri alınmazsa AK Parti Konak İlçe Başkanı olarak geri alınması için konuyu mahkemeye taşıyacağım" açıklamasını yaptı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİK OLMALI

Başdaş, mecliste bazı CHP'li meclis üyelerinin "Her şey kentsel dönüşüm değil" sözlerinin de talihsizlik olduğunu kaydederek, "Doğrusu bu ifadeleri anlamak zor. Konak'ın terk edilmeyen, kaliteli yaşam alanlarına sahip bir ilçe olması için kentsel dönüşüm şart. Elbette ki sosyal yardımlar ve destekler de Konak halkına ulaştırılmalı ama sağlıklı bir kentsel dönüşüm yoksulluk ve yoksunluk başta olmak üzere kentteki sorunları gidermenin en temel yolu. Bu nedenle yeni dönemde kentsel dönüşüm Konak'taki hizmetlerde öncelik olmalı" dedi.

YENİ DÖNEMDE SİYASET DEĞİL HİZMET KONUŞULSUN İSTİYORUZ

Başdaş, daha önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da Konak halkının yararına olacak her türlü hizmete destek olacaklarını kaydederek, "Daha önce de Konak halkı için faydalı olan her hizmetin yanında olacağımızın sözünü verdik. Nitekim İzmir Milletvekilimiz ve Konak Belediye Başkan Adayımız Ceyda Bölünmez Çankırı Konak dahil tüm ilçelere gönderdiği mektupta da bu sözümüzü yineliyor. Yeni dönemde Konak Belediye Meclisi'nde siyasetin değil Konak'a hizmetin konuşulmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.